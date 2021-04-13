​Италия сможет принять матчи Евро-2020

Правительство Италии одобрило заполняемость Олимпийского стадиона в Риме на 25% во время матчей чемпионата Европы. Как сообщает ANSA, соответствующее письмо уже было отправлено в УЕФА.

Гарантия заполняемости трибун позволяет Италии сохранить статус принимающей страны чемпионата Европы. Именно на итальянской земле пройдёт матч открытия турнира, в котором сразятся сборные Италии и Турции.

Как известно, УЕФА не допускает проведения матчей Евро-2020 при пустых трибунах.

Напомним, риск остаться без игр чемпионата Европы нависает над Мюнхеном, ведь власти города не могут гарантировать присутствие фанатов на стадионе.