Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Италия сможет принять матчи Евро-2020

13 Апреля 2021, 19:25,

Правительство Италии одобрило заполняемость Олимпийского стадиона в Риме на 25% во время матчей чемпионата Европы. Как сообщает ANSA, соответствующее письмо уже было отправлено в УЕФА.

Гарантия заполняемости трибун позволяет Италии сохранить статус принимающей страны чемпионата Европы. Именно на итальянской земле пройдёт матч открытия турнира, в котором сразятся сборные Италии и Турции.

Как известно, УЕФА не допускает проведения матчей Евро-2020 при пустых трибунах.

Напомним, риск остаться без игр чемпионата Европы нависает над Мюнхеном, ведь власти города не могут гарантировать присутствие фанатов на стадионе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020, города Евро-2020
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