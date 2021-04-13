​Арбитр, не заметивший гол Роналду, исключён из бригады Маккелли

Голландский арбитр Данни Маккелли исключил из своей бригады бокового рефери Марио Дикса, не заметившего гол Криштиану Роналду в недавнем матче сборных Сербии и Португалии. Лайнсмэн не увидел, что мяч пересёк линию ворот, и победный гол португальской команды не был зафиксирован, ведь игра проходила без системы фиксации гола и ВАР.

«Ян де Врис заменит Марио Дикса в нашей команде. Я долгие годы работал с Марио, поэтому для меня это сложное решение», - цитирует Маккелли AD.nl.

По данным издания, позиции Дикса в бригаде Маккелли пошатнулись достаточно давно. Некоторое время назад Марио стал вторым ассистентом главного рефери, а не первым, как раньше. Незасчитанный гол Роналду, судя по всему, стал последней каплей, хотя главный рефери ничего об этом не сказал.

«Это очень большое разочарование для меня накануне чемпионата Европы. 31 марта Маккелли сказал, что хочет заменить меня другим ассистентом. Я надеялся на поддержку и доверие после сотрудничества в последние голы», - сказал Дикс.

Бригада Данни Маккелли должна войти в список судей, которые будут работать на Евро-2020.