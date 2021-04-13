​Мюнхен не гарантирует проведение матчей Евро-2020 со зрителями

Мюнхен не готов гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями на трибунах. Об этом сообщил мэр города Дитер Райтер, чьи слова приводятся на Sportbuzzer. Отсутствие гарантий допуска фанатов на Евро-2020 связано с текущей эпидемиологической ситуацией в регионе.

Учитывая заявление мэра, Мюнхен может лишиться права принять матчи чемпионата Европы. Решение будет принято на следующей неделе, когда состоится заседание исполкома УЕФА. Ранее глава Союза Александер Чеферин заявлял, что УЕФА категорически против проведения игр Евро на пустых стадионах.

Евро-2020 стартует уже через пятьдесят девять дней.