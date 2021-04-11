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​Компания Черчесова судится с властями Северной Осетии

11 Апреля 2021, 11:27,

В начале года главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал владельцем компании «Арлан Фиш». Как сообщает Telegram-канал Mash, фирма подала иск в арбитражный суд Северной Осетии с требованием сдать ей в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон для разведения рыбы. Компания хочет получить участок в аренду по кадастровой стоимости – за сорок пять тысяч рублей вместо девяноста.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В настоящее время тренер просматривает кандидатов в главную команду страны – через два месяца стартует чемпионат Европы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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