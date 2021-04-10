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Черчесов: «Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту»

10 Апреля 2021, 15:35,

Наставник сборной России Станислав Черчесов поведал о работе тренерского штаба в преддверии чемпионата Европы-2020.

«Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», - гласит сообщение специалиста в инстаграм-аккаунте.

Евро-2020 состоится грядущим летом с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года. Турнир был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сборная России на групповой стадии турнира сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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