Бильбао могут лишить права на проведение матчей чемпионата Европы-2020

Бильбао может лишиться права на проведение поединков грядущего чемпионата Европы-2020, об этом информирует портал Goal.

Источник рапортует, что федерация футбола Испании сомневается в возможности соблюдения протоколов по противодействию коронавирусной инфекции в Стране Басков. Требование о вакцинации 60% населения в Бильбао до 14-го июня не получится выполнить, поэтому игры должны будут проходить при пустых стадионах.

Ранее появилась информация, что все города-хозяева чемпионата Европы готовы проводить матчи турнира с болельщиками на стадионах.

Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля текущего года.