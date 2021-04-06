Города-хозяева Евро-2020 готовы проводить матчи с болельщиками

Все города-хозяева чемпионата Европы-2020 заявили о готовности проводить матчи турнира со зрителями на трибунах. Об этом стало известно британскому таблоиду Daily Mail.

Источник сообщает, что глава УЕФА Александер Чеферин предупредил города, что они могут потерять право на проведение поединков, если не подтвердят до седьмого апреля присутствие фанатов на стадионах.

Континентальный турнир должен был пройти летом прошлого года, однако был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Евро-2020 состоится с 11-го июня по 11-е июля в 12 городах.

Сборная России на групповой стадии сыграет против команд Бельгии, Дании и Финляндии.