Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Черчесов назвал капитана сборной России на Евро-2020

05 Апреля 2021, 11:59,

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто из футболистов будет капитаном национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с болельщиками, он бы не был капитаном. Капитан команды на Евро - Дзюба. Надеюсь, он будет готов», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы состоится грядущим летом. Изначально проведение турнира планировалось в 2020-м году, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.

На групповой стадии Евро-2020 подопечные Черчесова сыграют в одной группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов