Черчесов назвал капитана сборной России на Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто из футболистов будет капитаном национальной команды на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с болельщиками, он бы не был капитаном. Капитан команды на Евро - Дзюба. Надеюсь, он будет готов», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы состоится грядущим летом. Изначально проведение турнира планировалось в 2020-м году, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.

На групповой стадии Евро-2020 подопечные Черчесова сыграют в одной группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.