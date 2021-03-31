Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​УЕФА разрешил пять замен в матчах Евро-2020

31 Марта 2021, 16:24,

Правило пяти замен продолжит действовать в турнирах УЕФА в обозримом будущем. По итогам заседания исполнительного комитета УЕФА, которое проходило в среду, было принято решение разрешить использовать пять замен в матчах Евро-2020, а также в матчах финальной части Лиги наций в октябре 2021 года и плей-офф Лиги наций в марте 2022 года.

Кроме того, УЕФА снял ограничение на допуск зрителей на матчи под своей эгидой, которое составляло 30% от вместимости стадиона. Теперь решение о пропускной способности арен будут принимать местные власти.

Что касается нового формата Лиги чемпионов, то вопрос был отложен до следующего заседания, которое пройдёт 19 апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара