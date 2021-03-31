​УЕФА разрешил пять замен в матчах Евро-2020

Правило пяти замен продолжит действовать в турнирах УЕФА в обозримом будущем. По итогам заседания исполнительного комитета УЕФА, которое проходило в среду, было принято решение разрешить использовать пять замен в матчах Евро-2020, а также в матчах финальной части Лиги наций в октябре 2021 года и плей-офф Лиги наций в марте 2022 года.

Кроме того, УЕФА снял ограничение на допуск зрителей на матчи под своей эгидой, которое составляло 30% от вместимости стадиона. Теперь решение о пропускной способности арен будут принимать местные власти.

Что касается нового формата Лиги чемпионов, то вопрос был отложен до следующего заседания, которое пройдёт 19 апреля.