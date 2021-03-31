​Санкт-Петербург и Лондон могут принять больше игр Евро-2020

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31 Марта 2021, 14:45,
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До сих пор открыт вопрос по поводу принимающих городов чемпионата Европы. В УЕФА не хотят проводить матчи континентального форума на пустых стадионах, поэтому в случае отсутствия гарантий по поводу безопасного проведения игр со зрителями некоторые города могут лишиться права принять матчи Евро.
Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, в случае сокращения принимающих городов приоритетными городами в перераспределении игр будут Санкт-Петербург и Лондон. Власти этих городов дали УЕФА дополнительные гарантии по принятию как можно большего числа футбольных фанатов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Чемпионат Европы-2020, Газпром Арена