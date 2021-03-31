​Утверждена пропускная способность «Газпром Арены» на Евро-2020

Оргкомитет части Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил пропускную способность «Газпром Арены» на матчи турнира. Об этом сообщил журналист Василий Конов посредством своего канала K/On/Off в Telegram. Пока что был утверждён базовый вариант с заполняемостью стадиона на 50% от общей вместимости. Отмечается, что пропускная способность в перспективе ещё может вырасти.

Отметим, что в Санкт-Петербурге пройдут два матча российской сборной на групповой стадии Евро-2020 – против бельгийцев и финнов. Также «Газпром Арена» примет один из четвертьфинальных матчей континентального футбольного форума.