Манчини призвал УЕФА увеличить заявку на Евро-2020 до 26 футболистов

Финальная часть Евро-2020 была перенесена на один год из-за пандемии коронавируса. Футбольным командам приходится играть в новых реалиях и следовать правилам жёсткого медицинского протокола. В виде исключения ФИФА разрешила командам проводить по пять замен. Наставник сборной Италии Роберто Манчини предлагает внедрить еще одно новшество.

- Было бы здорово увеличить заявку на Евро до 25 или 26 футболистов. Сезон был сложнейшим, и никогда не знаешь, что может случиться. А если кто-то заболеет коронавирусом? Будет сложно кого-то дозаявить в команду, ведь игроки будут в отпуске. Если УЕФА примет такое предложение, я буду рад, - заявил Манчини Rai Sport.

Стандартная заявка на финальную часть Евро - 23 футболиста.