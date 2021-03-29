Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Манчини призвал УЕФА увеличить заявку на Евро-2020 до 26 футболистов

29 Марта 2021, 22:27,

Финальная часть Евро-2020 была перенесена на один год из-за пандемии коронавируса. Футбольным командам приходится играть в новых реалиях и следовать правилам жёсткого медицинского протокола. В виде исключения ФИФА разрешила командам проводить по пять замен. Наставник сборной Италии Роберто Манчини предлагает внедрить еще одно новшество.

- Было бы здорово увеличить заявку на Евро до 25 или 26 футболистов. Сезон был сложнейшим, и никогда не знаешь, что может случиться. А если кто-то заболеет коронавирусом? Будет сложно кого-то дозаявить в команду, ведь игроки будут в отпуске. Если УЕФА примет такое предложение, я буду рад, - заявил Манчини Rai Sport.

Стандартная заявка на финальную часть Евро - 23 футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара