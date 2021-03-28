​Кроос завершит международную карьеру после Евро-2020

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28 Марта 2021, 16:57,
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Полузащитник Тони Кроос покинет сборную Германии после летнего чемпионата Европы. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на немецкую газету Bild. По данным источника, после Евро-2020 Кроос сосредоточится на выступлениях за «Реал».
Тони Кроос дебютировал в сборной Германии в марте 2010 года. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира на турнире в Бразилии.
Соперниками немецкой команды на групповой стадии Евро-2020 будут сборные Португалии, Франции и Венгрии.
Следует напомнить, что после чемпионата Европы тренерский мостик сборной Германии оставит Йоахим Лёв. Он возглавляет Бундестим с 2006 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Тони Кроос
На дворе давно 21-й год, но функционеры упорно называют грядущее первенство Евро 2020. Кого обманывают? Так же, как и никому не нужная Олимпиада 2020 без зрителей. Для кого? Для телекомпаний, прибыль получить, Соса-соla свою газировку распродать? Бреддд... Раньше спорт был послом мира, а сейчас инструмент вражды и политической борьбы.