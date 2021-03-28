​Кроос завершит международную карьеру после Евро-2020

Полузащитник Тони Кроос покинет сборную Германии после летнего чемпионата Европы. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на немецкую газету Bild. По данным источника, после Евро-2020 Кроос сосредоточится на выступлениях за «Реал».

Тони Кроос дебютировал в сборной Германии в марте 2010 года. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира на турнире в Бразилии.

Соперниками немецкой команды на групповой стадии Евро-2020 будут сборные Португалии, Франции и Венгрии.

Следует напомнить, что после чемпионата Европы тренерский мостик сборной Германии оставит Йоахим Лёв. Он возглавляет Бундестим с 2006 года.