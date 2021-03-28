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​Саутгейт хочет, чтобы игроки сборной Англии отказались от соцсетей на время Евро

28 Марта 2021, 10:37,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет, чтобы на время летнего чемпионата Европы футболисты отказались от социальных сетей из-за исходящего оттуда негатива. Об этом тренер рассказал журналистам на пресс-конференции. При этом Саутгейт отметил, что не может заставить футболистов пойти на этот шаг.

Саутгейт заявил, что сам он пытается изолировать себя от медиа, когда оказывается в сборной Англии.

«Я не знаю, что происходит в мире. Но мир кажется более счастливым местом, когда я не вижу этого негатива. Футболисты должны задуматься над этим», - приводит слова Саутгейта Mirror.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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