​Саутгейт хочет, чтобы игроки сборной Англии отказались от соцсетей на время Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет, чтобы на время летнего чемпионата Европы футболисты отказались от социальных сетей из-за исходящего оттуда негатива. Об этом тренер рассказал журналистам на пресс-конференции. При этом Саутгейт отметил, что не может заставить футболистов пойти на этот шаг.

Саутгейт заявил, что сам он пытается изолировать себя от медиа, когда оказывается в сборной Англии.

«Я не знаю, что происходит в мире. Но мир кажется более счастливым местом, когда я не вижу этого негатива. Футболисты должны задуматься над этим», - приводит слова Саутгейта Mirror.