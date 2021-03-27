Сборная России проведёт товарищеский матч с Польшей

Сборная России договорилась о проведении контрольной встречи с национальной командой Польши. Об этом рапортует пресс-служба польского футбольного союза.

Спарринг состоится первого июня текущего года. Место проведения товарищеской встречи - город Вроцлав (Польша). Этот поединок рассматривается в качестве подготовки к грядущему чемпионату Европы-2020.

Напомним, что в субботу, 27-го марта, сборная России проведет второй матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. В Сочи подопечные Станислава Черчесова примут Словению.

Во вторник, 30-го марта, сборная России сыграет на выезде против Словакии в матче третьего тура.