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Матч Дания - Россия на Евро-2020 может пройти со зрителями

25 Марта 2021, 21:14,

Ещё один стадион Евро-2020 может принять болельщиков во время финальной части турнира. После того, как организаторы матчей в Санкт-Петербурге заявили о готовности допустить на трибуны до 50% болельщиков от их максимального количества, в Дании также выразили пожелание играть со зрителями.

Стадион «Паркен» в Копенгагене, где пройдет четыре матча турнира, включая поединок Россия - Дания. Арена может принять до 38 000 болельщиков, и министр культуры Дании надеется, что вживую смогут смотреть на футбол от 11 до 12 тысяч зрителей. Не исключается, что процент заполняемости стадиона может быть увеличен, равно как и возможен полный запрет на посещение матчей в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании
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