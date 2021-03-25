Стадион в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50% во время ЧЕ-2020

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25 Марта 2021, 13:51,
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Стадион в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50 процентов во время проведения поединков чемпионата Европы-2020. Об этом изданию ТАСС рассказал представитель оргкомитета турнира Алексей Сорокин.
«Есть договоренность о проведении матчей с 50% зрителей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями», - сказал Сорокин.
Напомним, что чемпионат Европы состоится грядущим летом в 12 городах. Турнир пройдет с 11-го июня по 11-е июля.
Сборная России попала группу В, где ее соперниками станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алексей Сорокин, Газпром Арена
Да не будет никакого Евро в Питере.Каждый день выявляют по 800-900 зараженных.а тенденции для снижений нет никаких.Если в загнивающей Европе строгие локдауны и массовая вакцинация,то в России противоковидные меры-фикция. А вакцину с успехом продают в третьи страны,а своему населению,как обычно достаются крохи.
Welcome to England,Euro 2020!
Это на том евро, который в англии будет? ))