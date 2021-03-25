Стадион в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50% во время ЧЕ-2020

Стадион в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50 процентов во время проведения поединков чемпионата Европы-2020. Об этом изданию ТАСС рассказал представитель оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

«Есть договоренность о проведении матчей с 50% зрителей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями», - сказал Сорокин.

Напомним, что чемпионат Европы состоится грядущим летом в 12 городах. Турнир пройдет с 11-го июня по 11-е июля.

Сборная России попала группу В, где ее соперниками станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.