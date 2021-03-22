​Новый формат чемпионата Европы - что нужно изменить УЕФА

Перед УЕФА стоит множество задач. В краткосрочной перспективе это решение вопроса с городами, где пройдёт чемпионат Европы, в долгосрочной – проведение реформы Лиги чемпионов, при которой будет найдена точка соприкосновения в интересах богатых и бедных. А над чем ещё нужно задуматься УЕФА? Авторское мнение главного редактора сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексея Антоненко.

Формат чемпионата Европы

Нетрудно догадаться, что было основной движущей силой при принятии решения об увеличении числа участников чемпионата Европы. Больше команд, больше матчей, больше денег – математика проста. Возможность зарабатывать больше была реализована под прикрытием идеи об увеличении шансов сыграть на Евро для менее статусных сборных. Вот только о качестве турнира никто не подумал.

В Европе есть 55 национальных сборных. Если вынести за скобки футбольных «карликов», то получается где-то 45-48 команд. То есть в финальную часть чемпионата Европы попадает, по сути, половина сборных континента. Не слишком ли много? В результате для топ-сборных квалификация стала легчайшей прогулкой, ведь прямые билеты стали получать сразу по две команды из отборочных групп.

Чемпионат Европы проходит один раз в четыре года, это должен быть турнир высокого уровня. Расширение его до 24 сборных привело к тому, что на Евро приезжают откровенные «пассажиры». Если уж предоставлять шансы представителям низших слоёв через Лигу наций, то это должна быть одна-две путёвки. Идеальный вариант – 20 сборных, но никак не 24.

Дальше – больше. Зачем нужна стадия 1/8 финала? В плей-офф при нынешнем формате пробиваются 16 сборных из 24, то есть групповой этап, который должен отсеивать слабейших, отсеивает всего лишь 8 команд! Почему это плохо? Потому что это пагубно сказывается на качестве футбола на групповой стадии. Держа в уме возможность выхода в плей-офф с третьего места, команды зачастую стараются не «выиграть», а «не проиграть». Отсюда осторожный футбол, который мало кому нравится.

Ликвидировав стадию 1/8 финала, качество футбола повысится, ведь даже второе место в группе не гарантирует путёвку плей-офф, а это означает, что в каждой игре командам нужно будет играть на победу.

В общем, УЕФА есть над чем задуматься. Сама по себе возможность выхода в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе является, по меньшей мере, странной. Пора подумать не только о деньгах, но и об уровне топового турнира.

Спаренные жеребьёвки

Не знаю, как для вас, а для меня жеребьёвки всегда были особенным событием. Даже играя пятнадцать лет назад в FIFA Manager, я никогда не ускорял жеребьёвку, а всегда следил за этой процедурой (кто играл в этот симулятор, тот поймёт, о чём я). Жеребьёвка – это интерес, это интрига, и мне не понятно, почему УЕФА начал прибегать к спаренным жеребьёвкам, когда определяются не только четвертьфинальные пары, но и кто на кого выходит дальше в полуфинале. На мой скромный взгляд, отдельная жеребьёвка полуфиналов добавляла бы интриги.

Время начала матчей Лиги чемпионов

Раньше все матчи Лиги чемпионов начинались в 22:45 по Москве за редким исключением. Несколько лет назад было принято решение установить для игр престижнейшего клубного турнира континента два временных слота. Для столицы России это 20:55 и 23:00. Идея выглядела здраво, ведь два слота позволяют футбольным фанатам посмотреть больше матчей. Вот только реализация подкачала – в 20:55 проводятся только два матча, один из них обычно резервируется за представителем «холодных» стран, куда входит Россия. То есть качественного футбола для просмотра особо больше не стало.

В интересах болельщиков имеет смысл разводить по разным слотам большее количество игр. Особенно это касается матчей 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов, где разведения двух игр нет совсем. Да, возникает проблема часовых поясов, ведь по британскому времени матчи первого слота на групповой стадии стартуют в 17:55, что рановато для буднего дня. Но вполне можно подумать о некой золотой середине.

Алексей Антоненко