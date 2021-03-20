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Мартинес: «Азар станет лучшим игроком чемпионата Европы»

20 Марта 2021, 12:55,

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о проблемах полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Думаю, вопрос с повреждением решится до старта чемпионата Европы. Но точный ответ мы узнаем лишь тогда, когда Азар приступит к восстановлению.

Я считаю, что Эден станет лучшим футболистом Евро-2020. Раньше он редко травмировался. С ним происходит что-то странное, мы немного шокированы», - приводит слова специалиста газета Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Азар может перенести операцию на голеностопе. Из-за этого хавбек рискует не сыграть на чемпионате Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эден Азар, Роберто Мартинес
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