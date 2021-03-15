​Чеферин подтвердил, что некоторые города могут остаться без Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что некоторые города могут потерять статус хозяина чемпионата Европы.

«Дедлайн по окончательному решению по Евро-2020 – 20 апреля. Идеальным сценарием является проведение турнира в 12 городах, как и планировалось, но количество городов может сократиться до 10 или 11, если какой-то город не сможет соответствовать требуемым условиям.

У нас есть несколько сценариев развития событий. Единственное – матчи Евро-2020 не могут проходить на пустом стадионе, это исключено. Каждый город должен гарантировать, что на стадионе будут фанаты», - цитирует Чеферина Daily Record.