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​Чеферин подтвердил, что некоторые города могут остаться без Евро-2020

15 Марта 2021, 15:53,

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что некоторые города могут потерять статус хозяина чемпионата Европы.

«Дедлайн по окончательному решению по Евро-2020 – 20 апреля. Идеальным сценарием является проведение турнира в 12 городах, как и планировалось, но количество городов может сократиться до 10 или 11, если какой-то город не сможет соответствовать требуемым условиям.

У нас есть несколько сценариев развития событий. Единственное – матчи Евро-2020 не могут проходить на пустом стадионе, это исключено. Каждый город должен гарантировать, что на стадионе будут фанаты», - цитирует Чеферина Daily Record.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020, Александер Чеферин, Чемпионат Европы-2020
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