​Чеферин подтвердил, что некоторые города могут остаться без Евро-2020

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15 Марта 2021, 15:53,
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Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что некоторые города могут потерять статус хозяина чемпионата Европы.
«Дедлайн по окончательному решению по Евро-2020 – 20 апреля. Идеальным сценарием является проведение турнира в 12 городах, как и планировалось, но количество городов может сократиться до 10 или 11, если какой-то город не сможет соответствовать требуемым условиям.
У нас есть несколько сценариев развития событий. Единственное – матчи Евро-2020 не могут проходить на пустом стадионе, это исключено. Каждый город должен гарантировать, что на стадионе будут фанаты», - цитирует Чеферина Daily Record.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: евро-2020, Александер Чеферин, Чемпионат Европы-2020