Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Черчесов стал владельцем рыбного бизнеса

13 Марта 2021, 10:36,

Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов вошел в составе учредителей компании «Арлан Фиш». Об этом информирует газета «Собеседник».

57-летний футбольный тренер стал самым крупным акционером предприятия. Согласно данным источника, Станиславу Саламовичу принадлежат 51,22 процента акций.

Стоит отметить, что совладельцем компании является известный агент Алан Агузаров.

«Арлаш Фиш» - рыболовная компания, которое специализируется на вылове, переработке и консервировании рыбы. Кроме того, компания занимается поставками продукции в различные рестораны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду