Черчесов стал владельцем рыбного бизнеса

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13 Марта 2021, 10:36,
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Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов вошел в составе учредителей компании «Арлан Фиш». Об этом информирует газета «Собеседник».
57-летний футбольный тренер стал самым крупным акционером предприятия. Согласно данным источника, Станиславу Саламовичу принадлежат 51,22 процента акций.
Стоит отметить, что совладельцем компании является известный агент Алан Агузаров.
«Арлаш Фиш» - рыболовная компания, которое специализируется на вылове, переработке и консервировании рыбы. Кроме того, компания занимается поставками продукции в различные рестораны.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов