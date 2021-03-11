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Рангник готов принять сборную Германии и торопит федерацию с принятием решения

11 Марта 2021, 00:34,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв летом покинет команду, и у немецкой федерации есть время выбрать ему преемника. И если фаворит на этот пост, Юрген Клопп вряд ли захочет уходить из «Ливерпуля», то другой претендент, Ральф Рангник публично объявил о готовности принять команду.

- Эта работа много значит для все. В целом я могу представить себе много. Весь вопрос во времени. Сейчас я свободен. Если мне однажды позвонят из федерации, а  я уже найду работу, то больше не буду доступным, - заявил Рангник Sky.

62-летний специалист стал известным по работе с «РБ Лейпцигом» в различных ролях.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Ральф Рангник
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