Черчесов получает в районе 2 млн рублей за победы в товарищеских матчах - источник

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал новые детали по поводу премиальных выплат штабу сборной России. Источник настаивает на том, что за победы в товарищеских матчах штаб получает 220 тысяч евро (около 20 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Станислав Черчесов получает примерно 10% от суммы, то есть в районе двух миллионов рублей. Остальные деньги делятся между тренерским штабом, администраторами, массажистами и другими членами штаба, передаёт источник.

Отметим, что в марте сборная России проведёт матчи против Мальты, Словении и Словакии в рамках отбора на чемпионат мира.