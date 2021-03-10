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Черчесов получает в районе 2 млн рублей за победы в товарищеских матчах - источник

10 Марта 2021, 16:22,

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал новые детали по поводу премиальных выплат штабу сборной России. Источник настаивает на том, что за победы в товарищеских матчах штаб получает 220 тысяч евро (около 20 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Станислав Черчесов получает примерно 10% от суммы, то есть в районе двух миллионов рублей. Остальные деньги делятся между тренерским штабом, администраторами, массажистами и другими членами штаба, передаёт источник. 

Отметим, что в марте сборная России проведёт матчи против Мальты, Словении и Словакии в рамках отбора на чемпионат мира.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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