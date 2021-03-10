​Названы суммы премий Черчесова и других тренеров сборной России

Telegram-канал Baza раздобыл данные о премиальных выплатах представителям тренерского штаба сборной России. По данным источника, за победы в товарищеских матчах Станислав Черчесов, другие тренеры и персонал получают 20 миллионов рублей. Ничья приносит штабу главной команды страны около десяти миллионов.

Отмечается, что после успешного выступления на домашнем чемпионате мира, когда сборная России добралась до четвертьфинала, премиальные выплаты увеличились. Раньше победа приносила штабу девять миллионов рублей, а ничья – в районе четырёх миллионов.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.