Флик может стать преемником Лёва в сборной Германии

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10 Марта 2021, 09:14,
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Нынешний наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить работу по завершении нынешнего сезона. Согласно информации Bild, 56-летнего специалиста рассматривают в качестве преемника Йоахима Лёва в сборной Германии.
Ранее пресс-служба национальной команды анонсировала уход Лёва с поста главного тренера. Йоахим покинет «бундестим» после завершения чемпионата Европы-2020, который состоится грядущим летом.
Напомним, что Флик занимает пост главного тренера «Баварии» с ноября 2019-го года. Под его руководством команда становилась чемпионом Германии и выигрывала Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик