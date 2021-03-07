​Лёв подтвердил, что Мюллер, Хуммельс и Боатенг могут вернуться в сборную Германии

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07 Марта 2021, 00:21,
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Не так давно в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может вернуть в команду таких игроков, как Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг. От этой тройки футболистов Лёв решил отказаться несколько лет назад.
Во время перерыва субботнего матча Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» Лёв подтвердил Sky Germany, что возвращение Мюллера, Хуммельса и Боатенга возможно. Решение рулевой Бундестим примет в мае.
Летом сборная Германии выступит на чемпионате Европы. В одну группу с командой Йоахима Лёва попали сборные Португалии, Франции и Венгрии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Йоахим Лёв, Матс Хуммельс, Жером Боатенг