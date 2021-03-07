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​Лёв подтвердил, что Мюллер, Хуммельс и Боатенг могут вернуться в сборную Германии

07 Марта 2021, 00:21,

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может вернуть в команду таких игроков, как Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг. От этой тройки футболистов Лёв решил отказаться несколько лет назад.

Во время перерыва субботнего матча Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» Лёв подтвердил Sky Germany, что возвращение Мюллера, Хуммельса и Боатенга возможно. Решение рулевой Бундестим примет в мае. 

Летом сборная Германии выступит на чемпионате Европы. В одну группу с командой Йоахима Лёва попали сборные Португалии, Франции и Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Йоахим Лёв, Матс Хуммельс, Жером Боатенг
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