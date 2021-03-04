Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Три города рискуют потерять право принять Евро-2020

04 Марта 2021, 16:41,

Сразу три города рискуют потерять право принять матчи чемпионата Европы. Речь о таких городах, как Бильбао, Дублин и Глазго. Об этом Associated Press на условиях анонимности рассказали люди, владеющие информацией о планировании турнира.

Бильбао, Дублин и Глазго могут лишить статуса хозяев Евро из-за их отказа предоставить гарантии по проведению матчей с должным количеством зрителей. УЕФА планирует заполнять стадионы на чемпионате Европы не менее чем наполовину.

Одним из принимающих городов континентального футбольного форума станет Санкт-Петербург. До начала турнира остаётся всего 99 дней.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020, Чемпионат Европы-2004
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