​Три города рискуют потерять право принять Евро-2020

Сразу три города рискуют потерять право принять матчи чемпионата Европы. Речь о таких городах, как Бильбао, Дублин и Глазго. Об этом Associated Press на условиях анонимности рассказали люди, владеющие информацией о планировании турнира.

Бильбао, Дублин и Глазго могут лишить статуса хозяев Евро из-за их отказа предоставить гарантии по проведению матчей с должным количеством зрителей. УЕФА планирует заполнять стадионы на чемпионате Европы не менее чем наполовину.

Одним из принимающих городов континентального футбольного форума станет Санкт-Петербург. До начала турнира остаётся всего 99 дней.