Великобритания готова провести чемпионат Европы-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности страны провести чемпионат Европы-2020, который состоится грядущим летом.

«Мы готовы провести все поединки турнира», - передает слова премьер-министра издание The Sun.

Кроме того, Джонсон отметил, что проведение Евро-2020 может помочь Великобритании в борьбе за право проведения мундиаля в 2030-м году.

Напомним, что континентальный турнир был перенесен с лета 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, среди которых фигурирует Санкт-Петербург.