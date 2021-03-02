Чемпионат Европы по футболу 2020
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Великобритания готова провести чемпионат Европы-2020

02 Марта 2021, 12:53,

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности страны провести чемпионат Европы-2020, который состоится грядущим летом.

«Мы готовы провести все поединки турнира», - передает слова премьер-министра издание The Sun.

Кроме того, Джонсон отметил, что проведение Евро-2020 может помочь Великобритании в борьбе за право проведения мундиаля в 2030-м году.

Напомним, что континентальный турнир был перенесен с лета 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, среди которых фигурирует Санкт-Петербург.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020, Борис Джонсон
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