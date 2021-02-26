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Гиггзу продлили меру пресечения до 1 мая

26 Февраля 2021, 23:23,

Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу продлили залог за нападение на свою подругу, сообщает BBC News.

1 ноября прошлого года знаменитый валлиец избил свою 30-летнюю спутницу и получил обвинение в домашнем насилии по двум статьям. Гиггза отпустили под залог. Стало известно о том, что срок действия этой меры пресечения продлен до 1 мая.

Гиггз возглавляет сборную Уэльса с 15 ноября 2018 года. Он не смог вывести команду на Евро 2020 года, в квалификации его подопечные заняли второе место, уступив путёвку сборной Хорватии. Во время игровой карьеры он сам выступал за национальную сборную. Райан провёл за Уэльс 64 матча и забил 12 голов.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Сборная Уэльса, Райан Гиггз
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