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​Лёв задумался над возвращением Мюллера в сборную Германии

25 Февраля 2021, 15:14,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв задумался над возвращением в команду Томаса Мюллера, сообщает таблоид Bild. Мысли рулевого Бундестим связаны с хорошими выступлениями Мюллера в этом сезоне – футболист забил тринадцать голов и отдал четырнадцать голевых передач в тридцать одном матче за «Баварию».

Источник отмечает, что окончательное решение по поводу Мюллера Лёв примет не раньше мая.

Напомним, Томас Мюллер в последний раз играл за сборную Германии ещё в 2018-м году. Всего в составе национальной команды Мюллер провёл ровно сто матчей, в которых оформил тридцать восемь результативных ударов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Йоахим Лёв
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