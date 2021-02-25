​Лёв задумался над возвращением Мюллера в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв задумался над возвращением в команду Томаса Мюллера, сообщает таблоид Bild. Мысли рулевого Бундестим связаны с хорошими выступлениями Мюллера в этом сезоне – футболист забил тринадцать голов и отдал четырнадцать голевых передач в тридцать одном матче за «Баварию».

Источник отмечает, что окончательное решение по поводу Мюллера Лёв примет не раньше мая.

Напомним, Томас Мюллер в последний раз играл за сборную Германии ещё в 2018-м году. Всего в составе национальной команды Мюллер провёл ровно сто матчей, в которых оформил тридцать восемь результативных ударов.