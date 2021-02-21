​Евро-2020 может пройти в Великобритании

Чемпионат Европы 2020 года может пройти в Великобритании. Об этом сообщает Euro Weekly News со ссылкой на The Sunday Times. Отмечается, что британский министр культуры и спорта Оливер Дауден уже контактировал с руководителями УЕФА.

Недавно глава УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением о намерении провести Евро-2020 в двенадцати городах, как и было запланировано, однако ситуация с пандемией может повлиять на ситуацию. В целом в УЕФА предпочитают вариант с проведением турнира в одной стране, пишет источник.

В пользу Великобритании говорит тот факт, что правительство разработало план, согласно которому болельщики смогут вернуться на трибуны уже в конце мая.