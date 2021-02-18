Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Россия осталась на 39 месте в рейтинге ФИФА

18 Февраля 2021, 11:28,

ФИФА представила новый рейтинг национальных команд. Сборная России с 1461 очком располагается на 39-й позиции.

Первое место занимает Бельгия, второй идет Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1780 баллов

2. Франция - 1755

3. Бразилия - 1743

4. Англия - 1670

5. Португалия - 1662

6. Испания - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Италия - 1625

...

24. Украина - 1521

39. Россия - 1461

85. Узбекистан - 1283

88. Беларусь - 1269

90. Грузия - 1267

96. Кыргызстан - 1240

99. Армения - 1233

108. Азербайджан - 1180

122. Казахстан - 1142

Полная версия рейтинга ФИФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Рейтинг Фифа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»