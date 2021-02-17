Виллаш-Боаш не исключает работу со сборными

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не торопится возвращаться к работе после отставки в «Марселе» полмесяца назад. Покинуть свой пост португальца вынудили протесты болельщиков и плохие результаты команды, а также недопонимание с руководством клуба по поводу трансферных приоритетов.

«На данный момент я ни о чем не думаю. Возможно, сборная будет моим следующим шагом, но я пока ничего не решил», - цитирует Виллаш-Боаша «Спорт-Экспресс».

Клубный сезон в Европе завершится в конце мая, а летом вероятны изменения в тренерских штабах сборных после окончания чемпионата Европы.