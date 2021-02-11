​Акинфеев: «Джикия написал: «Ждём в сборной»

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11 Февраля 2021, 16:39,
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Игорь Акинфеев стал участником выпуска шоу «КраСава» на YouTube, посвящённого Георгию Джикии. Голкипер ЦСКА рассказал о сообщении, которое ему присылал Джикия.
«Я поздравил Джикию в его день рождения. И он написал мне такие слова… Конечно, не хотелось бы их на камеру говорить, но… Он написал: «Ждём в сборной».
Я ему ответил: «Жора, я уже настолько стар. Вы ещё молоды, вам творить, вам делать историю. Должны приходить новые люди и делать новую историю», - высказался Акинфеев.
Напомним, что Игорь Акинфеев не выступает за сборную России после домашнего чемпионата мира в 2018 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Сборная России, Игорь Акинфеев, Георгий Джикия