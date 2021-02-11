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​Акинфеев: «Джикия написал: «Ждём в сборной»

11 Февраля 2021, 16:39,

Игорь Акинфеев стал участником выпуска шоу «КраСава» на YouTube, посвящённого Георгию Джикии. Голкипер ЦСКА рассказал о сообщении, которое ему присылал Джикия.

«Я поздравил Джикию в его день рождения. И он написал мне такие слова… Конечно, не хотелось бы их на камеру говорить, но… Он написал: «Ждём в сборной».

Я ему ответил: «Жора, я уже настолько стар. Вы ещё молоды, вам творить, вам делать историю. Должны приходить новые люди и делать новую историю», - высказался Акинфеев.

Напомним, что Игорь Акинфеев не выступает за сборную России после домашнего чемпионата мира в 2018 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Сборная России, Игорь Акинфеев, Георгий Джикия
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