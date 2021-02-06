​Жирков: «Если не возьмут на Евро, сильно не расстроюсь»

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06 Февраля 2021, 21:20,
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Тридцатисемилетний Юрий Жирков не слишком огорчится, если его не окажется в заявке сборной России на чемпионат Европы. Об этом футболист «Зенита» рассказал в интервью клубной пресс-службе.
«Если сейчас не возьмут, сильно уже не расстроюсь. Но сборная есть сборная. Другое дело, что, если поеду - может оказаться тяжелее, чем если бы прошлым летом играли бы», - высказался Жирков.
Напомним, из-за охватившей мир пандемии коронавируса чемпионат Европы переносился на один год. Соперниками сборной России на групповом этапе континентального форума станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Юрий Жирков