​Жирков: «Если не возьмут на Евро, сильно не расстроюсь»

Тридцатисемилетний Юрий Жирков не слишком огорчится, если его не окажется в заявке сборной России на чемпионат Европы. Об этом футболист «Зенита» рассказал в интервью клубной пресс-службе.

«Если сейчас не возьмут, сильно уже не расстроюсь. Но сборная есть сборная. Другое дело, что, если поеду - может оказаться тяжелее, чем если бы прошлым летом играли бы», - высказался Жирков.

Напомним, из-за охватившей мир пандемии коронавируса чемпионат Европы переносился на один год. Соперниками сборной России на групповом этапе континентального форума станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.