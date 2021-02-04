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Цель сборной России - топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

04 Февраля 2021, 13:10,

Global Look Press

Футбольный функционер Александр Дюков, которого переизбрали на пост президента РФС, поставил задачу перед сборной России.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», цель национальной команды - попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. К 2025 году сборная России должна пробиться в топ-20 рейтинга.

В настоящий момент команда, которую возглавляет Станислав Черчесов, располагается на 39-й позиции в рейтинге ФИФА.

Последний официальный поединок российская сборная провела в ноябре прошлого года в Лиге наций против Сербии. Подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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Комментарии (3)
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0
redwhite1959
04 Февраля 2021, 14:27

А если сборная не выполнит эти задачи - тогда что? Кто за это ответит? И - как? Дюков - скорее всего - с почестями перейдёт на другое место работы((

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ингерман
04 Февраля 2021, 13:59

ай чой-та слабенька совсем.. португезы жеж на 5-м месце аж.. апалитично рассуждаете.. )))

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Валерий Васильевич
04 Февраля 2021, 13:23

Помню, когда Фурсенко стал президентом РФС, он объявил, что сборная России выиграет чемпионат мира. Закончилось всё тем, что после его ухода исчезли деньги, заработанные сборной России на чемпионате Европы.

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