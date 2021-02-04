Цель сборной России - топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

Футбольный функционер Александр Дюков, которого переизбрали на пост президента РФС, поставил задачу перед сборной России.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», цель национальной команды - попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. К 2025 году сборная России должна пробиться в топ-20 рейтинга.

В настоящий момент команда, которую возглавляет Станислав Черчесов, располагается на 39-й позиции в рейтинге ФИФА.

Последний официальный поединок российская сборная провела в ноябре прошлого года в Лиге наций против Сербии. Подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.