Цель сборной России - топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

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04 Февраля 2021, 13:10,
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Футбольный функционер Александр Дюков, которого переизбрали на пост президента РФС, поставил задачу перед сборной России.
Как сообщает издание «Спорт-экспресс», цель национальной команды - попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. К 2025 году сборная России должна пробиться в топ-20 рейтинга.
В настоящий момент команда, которую возглавляет Станислав Черчесов, располагается на 39-й позиции в рейтинге ФИФА.
Последний официальный поединок российская сборная провела в ноябре прошлого года в Лиге наций против Сербии. Подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России
А если сборная не выполнит эти задачи - тогда что? Кто за это ответит? И - как? Дюков - скорее всего - с почестями перейдёт на другое место работы((
ай чой-та слабенька совсем.. португезы жеж на 5-м месце аж.. апалитично рассуждаете.. )))
Помню, когда Фурсенко стал президентом РФС, он объявил, что сборная России выиграет чемпионат мира. Закончилось всё тем, что после его ухода исчезли деньги, заработанные сборной России на чемпионате Европы.