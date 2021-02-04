Манчини задумался над уходом из сборной Италии

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04 Февраля 2021, 09:35,
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Бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, может покинуть национальную команду.
Согласно информации издания SportMediaset, уже ведутся поиски преемника. В настоящий момент рассматриваются кандидатуры двух известных тренеров - Антонио Конте («Интер») и Фабио Каннаваро («Гуанчжоу Эвергранд»).
Отмечается, что Манчини планирует в скором будущем покинуть «скуадру адзурру» и вернуться к клубной работе. Под руководством 56-летнего тренера сборная Италии не уступает уже в 22 поединках подряд - 17 побед, 5 ничьих.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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ай.. чё-так.. на шарфики от кутюр перестало хватать? )))