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Манчини задумался над уходом из сборной Италии

04 Февраля 2021, 09:35,

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Бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, может покинуть национальную команду.

Согласно информации издания SportMediaset, уже ведутся поиски преемника. В настоящий момент рассматриваются кандидатуры двух известных тренеров - Антонио Конте («Интер») и Фабио Каннаваро («Гуанчжоу Эвергранд»).

Отмечается, что Манчини планирует в скором будущем покинуть «скуадру адзурру» и вернуться к клубной работе. Под руководством 56-летнего тренера сборная Италии не уступает уже в 22 поединках подряд - 17 побед, 5 ничьих.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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Комментарии (2)
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0
d c
04 Февраля 2021, 10:45

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0
ингерман
04 Февраля 2021, 09:52

ай.. чё-так.. на шарфики от кутюр перестало хватать? )))

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