​УЕФА выделил двух ключевых игроков сборной России

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03 Февраля 2021, 14:29,
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УЕФА начал публикацию материалов об участниках чемпионата Европы, который пройдёт будущим летом. В среду на страницах официального сайта УЕФА появилась статья о сборной России.
В статье выделяются два ключевых футболиста в команде Станислава Черчесова. Первым является Артём Дзюба, а вторым – Марио Фернандес.
По поводу Дзюбы в материале говорится, что он, унаследовавший капитанскую повязку от Игоря Акинфеева, в свои тридцать два года по-прежнему задаёт тон в атаке российской сборной. Марио Фернандеса называют незаменимым игроком, приносящим пользу не только в обороне, но и в атаке.
Напомним, на Евро-2020 сборная России выступит в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Марио Фернандес