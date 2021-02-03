​УЕФА выделил двух ключевых игроков сборной России

УЕФА начал публикацию материалов об участниках чемпионата Европы, который пройдёт будущим летом. В среду на страницах официального сайта УЕФА появилась статья о сборной России.

В статье выделяются два ключевых футболиста в команде Станислава Черчесова. Первым является Артём Дзюба, а вторым – Марио Фернандес.

По поводу Дзюбы в материале говорится, что он, унаследовавший капитанскую повязку от Игоря Акинфеева, в свои тридцать два года по-прежнему задаёт тон в атаке российской сборной. Марио Фернандеса называют незаменимым игроком, приносящим пользу не только в обороне, но и в атаке.

Напомним, на Евро-2020 сборная России выступит в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.