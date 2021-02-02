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​Манчини: «Я покину должность тренера сборной Италии после чемпионата мира»

02 Февраля 2021, 17:34,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини анонсировал свой уход с занимаемой должности.

«Я больше не буду тренером сборной после чемпионата мира в Катаре. Я вернусь к тренерской работе в клубе», - приводит слова Манчини Football Italia, ссылаясь на Tiki Taka.

Отвечая на вопрос по поводу своего возможного преемника на тренерском мостике сборной Италии, Манчини назвал таких тренеров как Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Джан Пьеро Гасперини.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. В 24 матчах под руководством Манчини «скуадра адзурра» добилась 15 побед при семи ничьих и всего двух поражениях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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