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Весёлое видео от сборной России: Футболисты пробовали бить мячами из других видов спорта

29 Января 2021, 22:29,

ФК "Краснодар"

Пресс-служба сборной России опубликовала на канале в YouTube весёлое видео. Иван Обляков, Константин Кучаев и Андрей Мостовой наносили удары по воротам Матвея Сафонова мячами из разных видов спорта.

Победителем необычного состязания стал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который записал на свой счёт пять голов. Второе место у Андрея Мостового, забившего четыре раза, а тройку замкнул Иван Обляков с тремя результативными ударами.

 

Первый матч в 2021 году сборная России проведёт двадцать четвёртого марта. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Мальты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Константин Кучаев, Иван Обляков, Матвей Сафонов, Андрей Мостовой
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