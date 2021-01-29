Весёлое видео от сборной России: Футболисты пробовали бить мячами из других видов спорта

Пресс-служба сборной России опубликовала на канале в YouTube весёлое видео. Иван Обляков, Константин Кучаев и Андрей Мостовой наносили удары по воротам Матвея Сафонова мячами из разных видов спорта.

Победителем необычного состязания стал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который записал на свой счёт пять голов. Второе место у Андрея Мостового, забившего четыре раза, а тройку замкнул Иван Обляков с тремя результативными ударами.

Первый матч в 2021 году сборная России проведёт двадцать четвёртого марта. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Мальты.