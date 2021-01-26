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​Черчесов: «Сделать прививку от коронавируса – взвешенное решение»

26 Января 2021, 18:27,

twitter.com

Пресс-служба сборной России во вторник сообщила о том, что Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Главный тренер национальной команды дал комментарий после этого события.

«Сделать прививку от коронавирусной инфекции - вполне взвешенное и осознанное решение», - сказал Черчесов.

Тренер рассказал, что в конце недели он со своим штабом отправится в Турцию, где многие российские клубы готовятся к возобновлению сезона. Черчесов отметил, что у него впереди много рабочих встреч с футболистами, тренерами и руководителями клубов.

Первый матч в 2021 году сборная России проведёт 24 марта – против Мальты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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