​Черчесов: «Сделать прививку от коронавируса – взвешенное решение»

Пресс-служба сборной России во вторник сообщила о том, что Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Главный тренер национальной команды дал комментарий после этого события.

«Сделать прививку от коронавирусной инфекции - вполне взвешенное и осознанное решение», - сказал Черчесов.

Тренер рассказал, что в конце недели он со своим штабом отправится в Турцию, где многие российские клубы готовятся к возобновлению сезона. Черчесов отметил, что у него впереди много рабочих встреч с футболистами, тренерами и руководителями клубов.

Первый матч в 2021 году сборная России проведёт 24 марта – против Мальты.