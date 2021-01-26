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26 Января 2021, 15:08,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что футболисты сборной России смогут привиться от COVID-19 после возвращения в Россию со сборов. Ранее сообщалось, что вакцинация игроков будет добровольной.
Будущим летом сборная России выступит на чемпионате Европы, который должен пройти в двенадцати городах разных стран. В одной группе с командой Станислава Черчесова выступят сборные Дании, Бельгии и Финляндии.
Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 24 марта против Мальты в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов