Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что футболисты сборной России смогут привиться от COVID-19 после возвращения в Россию со сборов. Ранее сообщалось, что вакцинация игроков будет добровольной.

Будущим летом сборная России выступит на чемпионате Европы, который должен пройти в двенадцати городах разных стран. В одной группе с командой Станислава Черчесова выступят сборные Дании, Бельгии и Финляндии.

Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 24 марта против Мальты в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.