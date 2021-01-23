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​Дешам допускает, что в сборной Франции его заменит Зидан

23 Января 2021, 22:35,

УЕФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в интервью для BFMTV ответил на вопрос касательно рулевого «Реала» Зинедина Зидана.

У Дешама спросили, допускает ли он вариант, при котором однажды его на тренерском мостике французской сборной Франции заменит Зинедин Зидан.

«Да, конечно», - ответил Дешам.

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. С тех пор «трёхцветные» завоевали один трофей, став чемпионами мира в России в 2018 году. Двумя годами ранее в финале чемпионата Европы французы на родной земле проиграли Португалии.

Под руководством Дидье Дешама сборная Франции провела 108 матчей (71 победа, 19 ничьих, 18 поражений).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Зинедин Зидан, Дидье Дешам
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