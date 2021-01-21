Португалец Паулу Соуза возглавил сборную Польши.

«Для меня большая честь и гордость стать главным тренером сборной Польши. Хотел бы поблагодарить президента футбольного союза Збигнева Бонека и всё руководство за доверие. Польша – футбольная страна, я убеждён, что поддержка болельщиков придаст нам сил. Вместе мы сможем побороться за победу на чемпионате Европы. Уверен, что вся Польша будет гордиться своей сборной», - цитирует Соузу польская пресс-служба.

Отметим, что в тренерский штаб Соузы вошли шесть специалистов.

Напомним, что 18 января в отставку был отправлен Ежи Бженчек, под руководством которого сборная Польши вышла на чемпионат Европы-2020.