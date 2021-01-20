​Президент УЕФА обдумывает проведение Евро-2020 в одной стране

Президент УЕФА Александер Чеферин обдумывает возможность проведения чемпионата Европы-2020 в одной стране. Об этом рассказал глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Как известно, Евро-2020 было решено проводить в 12 городах в честь шестидесятилетия турнира.

«Нельзя забывать, что идея этого особенного турнира возникла тогда, когда коронавируса ещё не было. Это была инициатива комиссии ЕС, которая хотела, чтобы футбол был представлен во всей Европе. Но я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин, который невероятно осторожен в вопросах коронавируса, думает о том, не имеет ли смысл провести турнир в одной стране», - рассказал Румменигге газете Muenchner Merkur.