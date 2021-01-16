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​«Я никогда не забуду»: Дешам не собирается прощать Бензема

16 Января 2021, 20:56,

УЕФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается прощать форварда Карима Бензема. Последний, как известно, не играл за национальную команду с 2015 года. Как-то Бензема заявил, что его невызов в сборную связан с расистскими настроениями во Франции.

«Это наложило отпечаток. Даже если со временем это немного утихнет, я не смогу забыть. Речь не только о словах Бензема, но и о словах других людей, которые приводили к жестокости в отношении моей семьи.

Когда что-то говорят по поводу моих тренерских решений и тактики, это имеет место быть. Но Бензема пересёк черту. Это повлияло на меня, на мою семью. Для меня это недопустимо.

Говоря определённые вещи, ты знаешь, когда это может спровоцировать агрессию – словесную или физическую. Я страдаю от последствий тех слов. Я не смогу забыть. Я никогда не забуду», - сказал Дешам RTL.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Дидье Дешам
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