​«Я никогда не забуду»: Дешам не собирается прощать Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не собирается прощать форварда Карима Бензема. Последний, как известно, не играл за национальную команду с 2015 года. Как-то Бензема заявил, что его невызов в сборную связан с расистскими настроениями во Франции.

«Это наложило отпечаток. Даже если со временем это немного утихнет, я не смогу забыть. Речь не только о словах Бензема, но и о словах других людей, которые приводили к жестокости в отношении моей семьи.

Когда что-то говорят по поводу моих тренерских решений и тактики, это имеет место быть. Но Бензема пересёк черту. Это повлияло на меня, на мою семью. Для меня это недопустимо.

Говоря определённые вещи, ты знаешь, когда это может спровоцировать агрессию – словесную или физическую. Я страдаю от последствий тех слов. Я не смогу забыть. Я никогда не забуду», - сказал Дешам RTL.