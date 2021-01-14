Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Билеты на Евро-2020 можно сдать до 26 января

14 Января 2021, 18:21,

УЕФА

Оргкомитет российской части Евро-2020 разместил информацию касательно билетов на матчи турнира.

До 26 января болельщики могут сдать билеты. Если человек не сможет пойти на матч, у него будет возможность передать билет другу или родственнику. Если матчи будут проходить с ограниченной вместимостью стадиона, то УЕФА вернёт деньги болельщикам, которые не попадут на арену.

В марте оргкомитет обещает опубликовать свежую информацию касательно билетов и возможных новых продаж.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы переносился на год и пройдёт 11 июня по 11 июля 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020
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