​Билеты на Евро-2020 можно сдать до 26 января

Оргкомитет российской части Евро-2020 разместил информацию касательно билетов на матчи турнира.

До 26 января болельщики могут сдать билеты. Если человек не сможет пойти на матч, у него будет возможность передать билет другу или родственнику. Если матчи будут проходить с ограниченной вместимостью стадиона, то УЕФА вернёт деньги болельщикам, которые не попадут на арену.

В марте оргкомитет обещает опубликовать свежую информацию касательно билетов и возможных новых продаж.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы переносился на год и пройдёт 11 июня по 11 июля 2021 года.