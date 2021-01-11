РФС ведёт переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса

РФС вступил в переговоры с Минспортом и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) о вакцинации футболистов сборной России от коронавирусной инфекции. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник отмечает, что речь идет о добровольной вакцинации представителей мужской и женской национальных команд, а также молодежки.

Ранее в сборной России было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции, из-за чего команда осталась без ряда игроков основного состава.

Летом подопечные Станислава Черчесова выступят на Евро-2020. Турнир был перенесен на год из-за пандемии.