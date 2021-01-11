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РФС ведёт переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса

11 Января 2021, 12:11,

Global Look Press

РФС вступил в переговоры с Минспортом и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) о вакцинации футболистов сборной России от коронавирусной инфекции. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник отмечает, что речь идет о добровольной вакцинации представителей мужской и женской национальных команд, а также молодежки.

Ранее в сборной России было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции, из-за чего команда осталась без ряда игроков основного состава.

Летом подопечные Станислава Черчесова выступят на Евро-2020. Турнир был перенесен на год из-за пандемии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, РФС
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
11 Января 2021, 12:51

Увы,вакцинация единственный способ остановить пандемию.Иначе никак.

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