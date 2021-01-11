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Кулушевски призвал Ибрагимовича вернуться в сборную Швеции

11 Января 2021, 08:11,

Global Look Press

Полузащитник турнинского «Ювентуса» Деян Кулушевски призывает нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича к возобновлению международной карьеры.

«Я общаюсь со Златаном, он является моим кумиром. Надеюсь, что он вернется в сборную Швеции для участия на чемпионате Европы-2020. Это было бы круто для всей нашей страны. Давай, Ибра», - приводит слова Кулушевски портал Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 39-летний Ибрагимович принял участие в семи поединках, записав на свой счет десять забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.

После 17 туров Серии А «Милан» занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Деян Кулушевски
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