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​Де Бур верит, что ван Дейк сыграет на чемпионате Европы

02 Января 2021, 19:35,

Global Look Press

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур высказался по поводу защитника Виргила ван Дейка. Футболист получил серьёзную травму колена в октябре и с тех пор восстанавливается. Пока непонятно, когда ван Дейк сможет вернуться на футбольное поле.

«Он много занимается. Если вы посмотрите, что он делает… В моё время нам разрешалось заниматься разве что в бассейне.

Если с ван Дейком всё будет нормально, и восстановление пойдёт немного быстрее, чем ожидалось, он может сыграть уже в первом матче чемпионата Европы против Украины 13 июня. Он очень важен для сборной Голландии как на поле, так и за его пределами», - сказал де Бур в интервью De Telegraaf.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Виргил Ван Дейк, Франк Де Бур
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